Toerist dood aangetroffen op steiger in jachthaven Elburg

Laat dat EK-voet­bal maar zitten: bij wielerkap­per Martin Leusink telt alleen de Tour

25 juni Het EK voetbal? Nee, over die ‘B-sport’ wordt nauwelijks gesproken bij herenkapper Martin Leusink (39) in Elburg. De koers, dat is de rode draad die door zijn leven en zaak is gespannen. Zijn eveneens wielergekke klandizie hielp hem financieel en mentaal de coronatijd door en met de Tour de France voor de deur lacht het leven hem weer toe. Sterker nog: er zijn plannen om van zijn zaak nog meer een regionale wielerhotspot te maken.