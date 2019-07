Toos en Wim blijven na twee jaar weer slapen in Elburg, dankzij nieuwe camperplaatsen

Irritatie tussen individue­le bewoners, maar geen collectief probleem bij Hart van Thornspic in Doornspijk

19 juli De problematiek in het appartementencomplex Hart van Thornspic, waar onder bewoners onderling onrust was ontstaan, is geen collectief vraagstuk. Dat zegt directeur-bestuurder Hans Stalknecht van Stichting Wiel. Zijn organisatie heeft zich het afgelopen half jaar in Doornspijk verdiept in de onrust: ,,Het gaat niet over een grote groep bewoners, maar over een enkeling.’’