Topstuk Elburgs museum dankzij nieuw bewakingssysteem eindelijk in de spotlights

Snellere aanrijtij­den ambulances op de Veluwe: stand­plaats Elburg verhuist naar ’t Harde

De aanrijtijden van ambulances op de Veluwe worden korter. En dat is goed nieuws voor onder meer Elspeet, Vierhouten, Doornspijk en Epe. Ambulancestandplaats Elburg verhuist in het vierde kwartaal naar ’t Harde wat geografisch gezien centraler in het verzorgingsgebied van Noord- en Oost- Gelderland ligt. ‘Dit is een win-winsituatie’.

24 augustus