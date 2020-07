Trio zoekt kennis en locatie voor opzetten ontmoetingsboerderij in Elburg

video Hut at Home: in 't Harde staan de palletpa­leis­jes dit jaar corona­proof voor de deur en niet bij elkaar op het veld

23 juli Hut at Home. Onder die titel bouwen kinderen in ‘t Harde zich een ongeluk aan hun paleisje voor de deur. Splinters en blauwe duimen –‘ik heb al op alle vijf de vingers geslagen’- worden getrotseerd. Maar hulp is nabij, want alles gebeurt bij huis. Het alternatief voor het huttenbouwfestijn dat door corona dit jaar niet op het veld bij het zwembad is.