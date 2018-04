Trouwen in Orgelmuseum Elburg

Coalitie Elburg al rond

20 april Als eerste gemeente op de Noord-Veluwe kan Elburg zeggen dat de coalitie bijna helemaal rond is. De leiders en onderhandelaars van de ChristenUnie, Algemeen Belang, SGP en CDA ondertekenen komende woensdagmiddag al het coalitieakkoord. ,,We zijn er in grote lijnen uit. De laatste puntjes op de i worden nu gezet”, aldus (in)formateur Willem Krooneman vrijdagmiddag.