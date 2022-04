Twee Elburgers verrast door burgemeester Rozendaal met koninklijke onderscheiding

Conflict op vakantie­park in Doornspijk loopt verder op: zijn Oekraïense vluchtelin­gen straks de dupe?

Een maand nadat chaleteigenaren Alex Huisman van Bospark Dennenrhode in Doornspijk voor de rechter sleepten, moeten ze weer naar de rechtbank. Ditmaal zijn ze zelf gedagvaard, door Huisman. Inzet: anderhalve euro per persoon per overnachting. De verhuurders zijn bang dat de Oekraïense vluchtelingen die ze sinds kort opvangen, de dupe worden van de kwestie.

21 maart