Twee gewonden na ernstig ongeluk in Elburg

Brandweer­man Harnold (52) uit Epe reed de wolf dood: ‘Ik ben er absoluut niet trots op’

5 maart In een flits zag hij een wolf in het licht van zijn koplampen. ,,Als een dia: één beeldje’’, zegt Harnold Stoffer uit Epe. Het volgende moment een knal, waarna hij zijn auto rustig de berm in stuurde. ,,Ik wist bijna honderd procent zeker dat het een wolf was.’’