Twee touwen honderden meters over Oostelijke Rondweg Elburg gespannen: ‘Levensgevaarlijk’

Het moet rond een uur of elf zijn geweest, denkt Jan Schutte, dat hij maandagochtend over de Oostelijke Rondweg van Elburg fietste en iets vreemds ontwaarde. Vanaf de vlaggenmast bij Nuborgh College Oostenlicht, via een verkeersbord, leidde een touw naar de rotonde. Over de autoweg, maar ook over het fietspad. ,,Op borsthoogte.’’ En via de rotonde ging het honderden meters over de weg, in noordelijke richting, waar het eindigde in een kluwen. ,,Een fossen’’, legt de 76-jarige Elburger in dialect uit. Hij haalde het gauw weg: ,,Want het was levensgevaarlijk.’’