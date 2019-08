Twee van de drie voetbalclubs in gemeente Elburg gaan (weer) de fout in met alcohol

DSV’61 en ESC leefden vorig jaar nog op gespannen voet met de gemeente Elburg, nadat deze boetes van 1360 euro uitdeelde aan de clubs. In de kantines in Doornspijk en Elburg had een boa (buitengewoon opsporingsambtenaar) twee alcoholische consumpties gekocht, waarvan hij er een aan een 19- of 20-jarige mysteryguest gaf. Achter de bar hadden ze om een identiteitsbewijs moeten vragen.