Uitbreiding begraafplaats Bovenweg bij 't Harde afgerond

De laatste werkzaamheden rondom de uitbreiding van begraafplaats Bovenweg bij ’t Harde zijn deze week afgerond. In totaal is er nu plek voor 1150 nieuwe graven.

Wethouder Henk Wessel van de gemeente Elburg is tevreden dat het project gereed is: ,,Met deze uitbreiding beschikken we op deze begraafplaats over voldoende ruimte voor de komende 30-40 jaar.” De uitbreiding kostte volgens de gemeente zo’n 550.000 euro.

Drie lagen

Door de nieuwe begraafplaats voldoende op te hogen is het mogelijk om, indien gewenst, graven in drie lagen op elkaar te plaatsen. Daarnaast hebben de schelpenpaden plaats gemaakt voor beton. ,, Dankzij de hier aangelegde betonnen paden is de begraafplaats heel goed toegankelijk. Een ander voordeel van de betonnen paden is dat de kosten voor het onderhoud omlaag gaan. Voor de eerdere schelpenpaden gold dat de onkruidbestrijding zeer kostbaar was geworden, vanwege het verbod op het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen”, aldus Wessel.

Uitbreiding

Om de uitbreiding mogelijk te maken is voor het aangrenzende terrein liefst 10.000 kubieke meter zand aangevoerd. Vervolgens is de waterdoorlatendheid van de grond verbeterd en er zijn tot een meter diep hekken in de grond geplaatst om konijnen te weren. Daarnaast zijn er op verschillende plekken watertappunten aangebracht en zitbanken geplaatst.