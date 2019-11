Uitvaartdienst Wim Magré ook via beeldscherm in tweede kerk te volgen

Voor de begrafenis zaterdag van de afgelopen weekend overleden Wim Magré in Elburg wordt een groot aantal bezoekers verwacht. Als de Grote Kerk vol is worden mensen verwezen naar de Oosterkerk waar zij de dienst kunnen volgen via een beeldscherm.

Via Facebook heeft zoon Wilbert Magré een aanvullend bericht geplaatst over de uitvaart van de bekende organist. ‘In de achterliggende dagen is ons duidelijk geworden dat we organisatorische maatregelen hebben moeten nemen om de begrafenis van onze vader in goede banen te leiden’, staat in het bericht.

In de Grote of St. Nicolaaskerk is van 12.00 tot 13.15 uur gelegenheid tot condoleren, waarna de dienst begint om 13.30 uur. Naar verwachting zullen niet alle belangstellenden een zitplaats kunnen vinden in deze kerk.

Meeleven

Om mensen toch in de gelegenheid te stellen de dienst te volgen is het mogelijk om in de Oosterkerk aan het Klaverplein via een livestream de uitvaart bij te wonen. Mensen worden verzocht in eerste instantie wel naar de Grote Kerk te komen.

Magré wordt aansluitend aan de uitvaartdienst begraven op de begraafplaats aan de Oostelijke Rondweg in Elburg.