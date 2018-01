Uniek: slapen op een botter in de haven van Elburg

De EB 43 ligt er vrijdagmorgen rustig bij in de werf van de Botterstichting in Elburg. Het vaartuig krijgt in de wintermaanden een onderhoudsbeurt. De nieuwe laag lak is nog goed te ruiken. Maar er gebeurt nog meer met de EB 43, want vanaf 1 mei is het mogelijk om te slapen op de botter en daar zijn voorbereidingen voor nodig. ,,Die doet het in ieder geval al”, zegt bedenkster en vrijwilligster Marianne Luiting als ze een lampje test.

Het idee voor een soort bed and breakfast is een aantal jaren geleden al ontstaan, legt Luiting uit. ,,We doen als stichting wel eens mee aan botterwedstrijden, dan slapen we er zelf ook in. Toen dachten we: ‘dat kan eigenlijk wel vaker, laten we de mensen die ervaring geven op de boot’. Het is een compleet nieuw aspect, beleven hoe vissers 100 tot 150 jaar geleden leefden.”

Strozakken

Hoewel het een flink project lijkt, is er in de praktijk heel weinig aangepast aan de EB 43. ,,Er komt een slot op de deur, en de strozakken zijn vervangen door normaal beddengoed en matrassen. Er komen ook wat meer stopcontacten, maar het is verder geen luxe. Het is een beetje niveau camping. Er is geen stromend water of wc, dat is op afstand. Wifi is er wel. Ik verwacht eigenlijk meer jonge stellen, zonder kinderen of hooguit eentje. Ik denk niet dat er veel oudere mensen op afkomen.”

Vanaf 1 mei ligt de EB 43 voor de werf in de Elburgse haven. Mensen kunnen de botter dan gebruiken als slaapplek. ,,Het is botter and breakfast, zeggen we hier. Mensen kunnen aangeven of ze een ontbijt willen. Dat krijgen ze dan bij hotel Elburg, het is voor onze vrijwilligers lastig om dat allemaal te regelen en daarnaast voldoen we niet aan de hygiëneregels om het zelf te doen.”

Vaartochten

In principe is de botter beschikbaar van 1 mei tot en met 1 oktober. ,,Dat doen we vanwege de temperatuur. De boeking gaat in overleg met ons. Zo gebruiken we de EB 43 overdag om vaartochten te houden en het kan zijn dat we er een wedstrijd mee varen. Dan is die dus niet beschikbaar. Als slapers willen varen kan het ook, alleen daar is dan wel een aparte boeking voor nodig.”

Hoewel de eerste boekingen al binnen zijn, is het afwachten in hoeverre de b and b gaat lopen. ,,We zien het wel. We beginnen met één boot, eventueel hebben we nog twee andere botters die er geschikt voor zijn. Uiteindelijk zijn de inkomsten ondergeschikt, we willen vooral mensen op een andere manier kennis laten maken met botters, de Zuiderzee en de visserij.”

De kosten, exclusief toeristenbelasting en ontbijt, bedragen 55 euro per nacht voor maximaal 2 volwassenen en een kind. Via boekingen@botterselburg.nl is een reservering al mogelijk.