Vaargids over de Randmeren: ‘wist je dat Elburg in de 14e eeuw is verplaatst?’

Zelf stond Bosman er ook van te kijken. Hoewel je een kleine bibliotheek kunt vullen met vaargidsen over de Nederlandse wateren, is er nog nooit een boek gewijd aan de Randmeren. Wat daar de reden achter is, durft de uitgever niet te zeggen. Bosman besloot daarom zelf maar in de pen te kruipen. Hij stippelde een tocht uit op de wateren van de voormalige Zuiderzee en koos het ruime sop. Ontdekkingen die hij onderweg deed, tekende hij op. ,,Wist je dat de stad Elburg in de 14e eeuw is verplaatst?’’