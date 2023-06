Vandaag lekker weer in Elburg

Informatie over energiezui­nig wonen bij Energielo­ket in Swifter­bant

Wie aan de slag wil met comfortabel en energiezuinig wonen, maar niet weet waar te beginnen, kan zich laten informeren in de bibliotheek in Swifterbant. Daar is op woensdag 14 juni het Energieloket Flevoland geopend.