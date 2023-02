Veluws schilderbedrijf uit 1930 failliet verklaard: ‘Maar er is nog hoop’

Tijdens de Holocaus­ther­den­king in Elburg is de zwarte sluier van Mirjams (67) geschiede­nis is extra voelbaar

27 januari is ieder jaar weer een dubbele dag voor de Joodse Mirjam Samson. Vandaag, 78 jaar geleden, werd concentratiekamp Auschwitz bevrijd. De verschrikkingen die in de jaren ervoor hadden plaatsgevonden werden toen pas in volle omvang duidelijk. Ook Samsons’ familieleden troffen dat lot. Op de Holocaustherdenking op de Joodse begraafplaats in Elburg stonden zij en tientallen anderen bij hen stil.

27 januari