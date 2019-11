‘Veluwse’ pantserhouwitsers moeten in Litouwen de Russen afschrikken

,,Nederland draagt nu al bij aan enhanced Forward Presence (eFP), een Navo-missie met zogenaamde geruststellende maatregelen voor onze partnerlanden die formeel nog geen Navo-lid zijn. Die landen op de grens tussen Rusland en het westen voelen zich bedreigd. Door aanwezigheid wil de Navo hen geruststellen: ‘Als er wat gebeurt, zijn we er voor jullie’. Het is ook een signaal richting het oosten. Als zij wat doen, zien we dat als een aanval op de Navo. Het primaire doel is te voorkomen dat er iets gebeurt door met je aanwezigheid af te schrikken. Als er wel iets gebeurt dat we niet willen, kunnen we terugslaan.’’