Veluwse Passion blijft bezoekers verrassen

Het eeuwenoude lijdensverhaal van Jezus Christus wordt ook in Elburg en Oldebroek in een eigentijds muzikaal jasje verteld, tijdens de Veluwse Passion. De zesde editie van het evenement is vanavond. Commissielid en scriptschrijver Jeanet van Dam vertelt erover.

Veel mensen kennen de Passion wel van televisie. In hoeverre is dit vergelijkbaar?

Van Dam: ,,We vertellen natuurlijk hetzelfde verhaal, maar wel met een andere insteek. We proberen vooral de personages rondom Jezus dicht bij de mensen te brengen. Daardoor blijven we de mensen verrassen. Bovendien met actuele elementen. Dan doen we dit jaar voor het eerst ook met dans.’’

In 2014 is de Veluwse Passion begonnen vanuit de Maranathakerk op ’t Harde. Maar inmiddels is de organisatie interkerkelijk. Hoe zit dat?

,,Ieder jaar is het wat uitgebreid. Inmiddels zitten we op een samenwerking tussen zeven kerken uit Oldebroek, Elburg en ’t Harde. Het mooie is dat het juist bij zoiets heel goed kan. Natuurlijk zijn er op details verschillen tussen mensen, maar het komt altijd mooi samen. We proberen het zo te brengen dat het voor iedereen mooi en gepast is. Ook andere kerken mogen aansluiten.’’

Hoe ziet de organisatie eruit?

,,Ik draai zelf nu vier jaar mee. Ik maak het script en werk de website bij. Ik zit in een commissie met acht mensen. Sinds september zijn we hier al mee bezig met zijn allen. Het leuke is; we komen van allemaal verschillende kerken.’’

Wat is het doel van de Veluwse Passion?

,,We proberen laagdrempelig te zijn, mensen te inspireren en ze stof te geven tot nadenken. Iedereen is welkom, juist ook de mensen die bijvoorbeeld net bij een kerk weg zijn. We organiseren het niet voor de kerken, maar voor wat meer geloofsbeleving. Het thema is dit jaar ‘De keuzes die je maakt’. Dat proberen we ook te spiegelen aan de mensen.’’

Er is ook een processie of bezinningstocht?

,,Zeker, dat is voorafgaand aan de Passion en een soort opmaat. Ook dan wordt er al wat verteld en is er muziek, maar de Passion is ook prima te bezoeken zonder die tocht. De processie wordt altijd heel divers beleefd. De één is heel stil, de ander gaat juist het gesprek aan. Vorig jaar liepen er zo’n 150 mensen mee en waren er ruim 500 bezoekers bij de Passion aanwezig.’’

Om 20.00 uur vanavond start de Veluwse Passion in het gebouw van Luctor et Emergo Oldebroek. Voorafgaand start om 18.00 uur een bezinningstocht vanaf het Nuborgh College Oostenlicht in Elburg. Na afloop van de Veluwse Passion is er eventueel vervoer terug naar Oostenlicht. De entree is gratis; er is wel een collecte.