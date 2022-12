Veluwse radio-ruzie op lokale omroep Elburg in de race voor ‘Radiomoment van het Jaar’ van Radio 1

De gemoederen liepen in september van dit jaar hoog op in de radiostudio van de lokale omroep van Elburg en Oldebroek. De presentator van het sportprogramma diende live tijdens de uitzending zijn ontslag in nadat hij uitgescholden werd door de sportverslaggever. Dat fragment is nu genomineerd om ‘Radiomoment van het Jaar’ te worden.

Dat maakte De Perstribune, media- en sportprogramma op NPO Radio 1, dinsdag bekend. De ruzie is genomineerd samen met 9 andere radiofragmenten. Anders kanshebbers zijn onder meer het moment waarop DJ's Wietze de Jager en Mattie Valk voor het eerst weer samen radio maken tijdens Radio555 voor Oekraïne na hun ‘ruzie’ en ook Desiree van der Heiden van NPO Radio 2 maakt kans door haar betoog over zelfacceptatie in het kader van Pride Amsterdam.

Uitschelden

De ruzie in het radioprogramma op de Noord-Veluwe ontstond toen presentator Willem Vlieger uit ’t Harde al bijna drie uur achter de knoppen en de microfoon zat van het sportprogramma van zowel LOE als collega-omroep LocoFM uit Oldebroek. Beide omroepen maakten toen sinds een tijdje een gezamenlijk sportprogramma, dat de ene week uit de studio van LOE kwam en de andere week vanuit Oldebroek.

Sportverslaggever Henk Lodewijk deed verslag van een voetbalwedstrijd, maar aangezien er bij een andere wedstrijd nieuws te melden was, besloot Vlieger te schakelen naar de ander. Dat werd hem door Lodewijk niet in dank afgenomen: die scheld hem uit, live op zender. Dat pikte de presentator niet en hij besloot per direct ontslag te nemen. ,,Ik laat me niet afvloeken”, waren zijn woorden. Overigens bleek later dat het toch niet écht zijn laatste uitzending was geweest.

De rel in september werd landelijk nieuws. En nu dus weer, want het fragment kan dus zomaar een prijs winnen. Of dit ook gebeurt wordt bekend op Eerste Kerstdag tussen 16.00 en 18.00 uur op NPO Radio 1.

