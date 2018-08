Veluwse voetbalclubs zamelen kleding in voor Gambia

Vijf voetbalclubs in Elburg en Oldebroek zamelen de komende weken sportkleding in voor jongeren in Gambia. 'Voetballers voor voetballers', noemt initiatiefnemer Henk van Os uit Oosterwolde de actie.

,,Veel voetballers kopen voor een nieuw seizoen nieuwe sportspullen. Vaak betekent dat niet dat het 'oude' spul niet goed meer is. Misschien passen de maten niet meer, of willen kinderen andere merken of kleuren. Maar de 'oude' kleding en voetbalschoenen zijn vaak nog goed genoeg voor een 'tweede rondje'. Zeker voor kinderen in Gambia, voor wie we de spullen nu gaan inzamelen.''

Van Os komt als eigenaar van het Elburgse bedrijf Van Zon Arbeidsbemiddeling regelmatig in Gambia. Om het tienjarig jubileum van zijn zaak te vieren, bouwde hij er vorig jaar in de plaats Kartong - in plaats van dat hij een groot feest gaf - een school voor kinderen vanaf vijftien jaar. ,,Een soort mbo, waar kinderen kunnen werken en leren. In september gaan de eerste klassen van start. Tussen de 75 en honderd leerlingen gaan er les krijgen.''

Volledig scherm Voetballers in Gambia maken dankbaar gebruik van kleding die vanuit Nederland wordt opgestuurd. © Triple C.

Blote voeten

Mede door zijn bezoeken aan het schoolproject, weet Van Os als geen ander wat er in Gambia speelt en waar behoefte aan is. ,,Elke namiddag zie je overal kinderen voetballen op veldjes van zand. Meestal op blote voeten, veelal in hun gewone kleren.'' Als groot voetballiefhebber was voor hem de optelsom snel gemaakt. ,,We verschepen vaker containers naar Gambia en daar is meestal nog wel ruimte in vrij. Het is dan een kleine moeite om die op te vullen met dozen met bijvoorbeeld sportkleding. Of desnoods verschepen we een extra container. De meeste kleding die wij plegen weg te gooien, is voor de jongens in Gambia nog heel goed bruikbaar.''

Van Os, zelf een Oosterwoldenaar en dus een VSCO-man, legde contact met clubs uit Elburg en Oldebroek en zette zijn idee voor 'Voetballers voor voetballers' uiteen. En het plan vond direct gehoor. Bij DSV'61 in Doornspijk, ESC in Elburg, Owios in Oldebroek, SV 't Harde en VSCO in Oosterwolde staan tot 1 oktober speciale kledingdozen in de kantine, waarin Veluwse voetballers hun bijdragen voor hun evenknieën in Gambia kunnen deponeren.

Triple C

Stichting Triple C, de organisatie van Van Os, zorgt ervoor dat de kleding in Afrika belandt. Op het skill center (vakschool) van Triple C in Gambia wordt aan kansarme jongeren een viertal vakopleidingen aangeboden: bouwvakker, kleermaker, kapster en een koksopleiding. Met de opgedane kennis zijn de jongeren in staat een eigen toekomst op te bouwen in Gambia.

Vanuit de opleiding is er ook aandacht voor sport naast de studie. De school heeft met team Triple C al een eigen voetbalteam. De ingezamelde kleding valt echter niet alleen team Triple C ten deel, maar is bestemd voor spelers van de vele wijkteams die in de nabije omgeving van het schoolproject actief zijn.