Verbazing over dwangsom van Elburg, die prompt weer wordt ingetrokken: ‘Niet te verklaren’

Ze waren al verbolgen over de aankondiging van de dwangsom, maar nu Anja Dwars en Hans Bakker per brief daadwerkelijk het bevel kregen om 2500 euro over te maken aan de gemeente Elburg, is voor hen de maat helemaal vol. Want ze verstuurden de informatie binnen de door Elburg gestelde termijn van tien dagen, per aangetekende post. Alleen haalde de gemeente de brief pas een kleine week later op bij het afhaalpunt, toen de termijn al was verstreken.