Verdachte Dario J. kan zich 'niets herinneren' van dood Michiel Schut uit Elburg

Dario J. (18) is de enige verdachte in de zaak rondom de dood van Michiel Schut (19) uit Elburg, maar de Hammenaar zelf kan zich van die bewuste nacht niets herinneren. Dat gaf hij dinsdagochtend aan, in de rechtbank.

Dario J. zit al sinds 1 april van dit jaar vast voor de dood van Michiel Schut. De Hammenaar wordt ervan verdacht dat hij Schut tijdens een verjaardagsfeestje in Den Ham opzettelijk van het leven heeft beroofd, met een mes.

Wachten op dna

Dinsdag moest Dario J. voor de rechter verschijnen. De zaak werd nog niet inhoudelijk behandeld, het wachten is nog op de resultaten van het DNA-onderzoek op het gebruikte mes. Onder het toeziend oog van familie en vrienden van Michiel Schut en zijn eigen ouders gaf hij aan dat hij zich niet kan herinneren wat er die bewuste avond aan De Kottergoren in Den Ham precies gebeurd is. Maar, zo gaf hij aan, 'als iedereen zegt dat ik het gedaan heb, dan zou het zo kunnen zijn'.

Toxicologisch onderzoek

Zijn advocaat, Thijs Geerdink, vroeg tijdens de pro forma zitting om nader toxicologisch onderzoek, de rechtbank ging daarin mee. „Uit het dossier blijkt dat het slachtoffer alcohol en drugs zou hebben gebruikt, maar dat is niet onderzocht”, aldus Geerdink. „We doen aan waarheidsvinding, bij een dusdanig ernstig feit moet je goed kijken wat er allemaal aan de hand is. Niet alleen voor mijn cliënt, maar ook voor het slachtoffer.” Ook wil hij weten of de steekwond van 3,5 centimeter diep genoeg is om aan te overlijden of dat er mogelijk andere oorzaken zijn.

Eveneens gaf Geerdink aan dat hij vindt dat het jeugdstrafrecht op Dario J. van toepassing is omdat hij, op het moment van het steekincident, 18 jaar en een maand was. „Hij is gewoon nog jong.” Als hij onder het jeugdstrafrecht valt, kan hij volgens Geerdink beter geholpen worden.

'Heel erg'

Wanneer rechter Bert Stoové aan Dario J. vraagt of hij zelf nog iets te zeggen heeft, houdt de 18-jarige Hammenaar het bij: „Het is heel erg wat er is gebeurd.”