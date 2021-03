Verdachte van steekpartij in Doornspijk dweilde bloed op, maar houdt vol dat hij zelf onschuldig is

Wat de politie aantrof op 23 juli vorig jaar in het huisje aan de Berkenweg moet een afschuwelijk gezicht geweest zijn: een flinke plas bloed en een man met een steekwond in de zij, waar een stuk darm uitkwam, zo werd vrijdag duidelijk voor de rechtbank in Zutphen. Hij is naar het ziekenhuis vervoerd, waar hij twee keer geopereerd is aan een geperforeerde dikke darm.