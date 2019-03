Verongelukte Doornspijker was een ‘prachtkerel’

De 48-jarige Rens Mooiweer uit Doornspijk, die zaterdagavond om het leven kwam na het evenement Truck & Tractorpulling Indoor Assen, was een graag gezien gast in het wereldje. ,,Een prachtkerel’’.

Na afloop van het tweedaagse evenement in Expo Assen ging het mis. Mooiweer kwam onder een tractor terecht die op een trailer werd geladen. Dat gebeurde op het parkeerterrein naast de hal. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen, zegt een woordvoerster van de politie. Over de oorzaak van het ongeluk kan ze zondagmiddag nog niets zeggen. ,,Het onderzoek is nog in volle gang, we zijn bezig om getuigenverklaringen op te nemen’’.

Lees ook Doornspijker komt om het leven bij Truck & Tractorpulling in Assen Lees meer

Quote Het was een prachtke­rel. Hij was altijd vriende­lijk, mocht graag lachen Bram Kools , Team Kools

Mooiweer behoorde tot team The Running Deere en was een goede bekende bij andere teams. ,,Het truck- en tractorpulling-wereldje is maar klein, je komt elkaar vaak tegen. Ik maakte vaak een praatje met Mooiweer, zaterdagmiddag nog. Een prachtkerel. Hij was altijd vriendelijk, mocht graag lachen’’, zegt Bram Kools van Team Kools.

Steunbetuigingen

Op de Facebookpagina van The Running Deers regent het zondag steunbetuigingen. 'Rens die ons onderdak aanbood in de beginjaren om te sleutelen. Altijd voor ons klaar stond, ook afgelopen vrijdag nog’, schrijft team Smokey Deere. Iemand anders: ‘Zo’n lieve man, veel mee gelachen op de bouw’. En: ‘We gaan hem missen als collega, maar ook om wie hij was, een man met een gouden hart die altijd voor je klaar stond’. Mooiweer wordt verder omschreven als de 'motor van de familie en het team’.