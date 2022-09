Verontwaardiging over ravage op station ’t Harde, burgemeester in overleg met Prorail

MET VIDEO René maakt van zijn passie zijn baan: ‘Dit is zoveel leuker dan alleen online’

Zijn moeder vertelde hem dat hij met miniatuurauto’s in zijn hand werd geboren, ‘vroemend’ in de box lag. Nu, zestig jaar later, maakt René Palland in ’t Harde zijn werk van zijn passie met een winkel in miniatuurauto’s. ,,Een echte verzamelaar wil zien en voelen.”

