Vertrekkend raadslid Marga Schoots uit ’t Harde baalt van ‘administratieve blunder’

IN MEMORIAM Bekende organist Wim Magré uit Elburg na ziekbed op 57-jarige leeftijd overleden

10 november De bekende organist en dirigent Wim Magré uit Elburg is overleden. Hij is 57 jaar geworden. Magré, die grote bekendheid genoot in de orgelwereld, werd begin dit jaar ernstig ziek. Hij overleed dit weekend, in de nacht van zaterdag op zondag. Dat bevestigt zijn familie.