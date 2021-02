Verveling onder jongeren in ’t Harde mag niet uitmonden in overlast: aan de slag dus!

video Na ophef over herinrich­ting wordt de Vesting van Elburg nu steen voor steen aangepakt

2 februari De betrekkelijke rust waarin de herinrichting van de monumentale vesting van Elburg zich momenteel voltrekt, staat in schril contrast met de ophef die er vooraf over was. Al een maand liggen straten open en wordt er gewerkt aan een beter begaanbare binnenstad. Ineens is het even een voordeel dat het merendeel van de winkels gesloten is.