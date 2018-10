Vestingraad Elburg wil open discussie over winkelzondag

Er moet in Elburg ruimte zijn voor een open discussie over de invoering van de koopzondag. Die oproep doet de Vestingraad in een brief aan het college van burgemeester en wethouders.

In het coalitieakkoord 2018-2022 wordt gehamerd op het behoud van de zondagsrust. De collegepartijen hebben dan ook geen behoefte aan een debat over winkelopenstelling op zondag.

Deze houding is tegen het zere been van de Vestingraad, waar winkeliers, horeca en bewoners deel van uitmaken. ,,Wij benadrukken dat alle leden van de Vestingraad uw standpunt niet delen, maar vooral niet begrijpen''' schrijft voorzitter Fenneke Anneveld-Van Wessel.

Geen zondagsrust

De Vestingraad wijst erop dat er in de Vesting gedurende de zomermaanden feitelijk al geen sprake is van zondagsrust. ,,Er lopen overal toeristen en de horeca is al open: de terrassen zitten vol.'' Winkelopenstelling op zondag kan ondernemers bovendien helpen het hoofd boven water te houden, schrijft Anneveld-Van Wessel. ,,In de zomermaanden kunnen ze op zondag een veelvoud van hun omzet halen ten opzichte van andere dagen tijdens het jaar.''

In de brief aan het college roept het Vestingraad daarom op tot een onderzoek over de 'beleving van de zondagsrust'. Via een enquête moet inwoners van Elburg worden gevraagd hoe zij aankijken tegen zondagopenstelling van winkels in de Vesting. ,,Het gaat er om dat we constructief blijven samenwerken'', aldus Anneveld-Van Wessel. ,,Dat doen we niet door de deur dicht te houden, maar door met elkaar in gesprek te blijven. Ook op de meer controversiële onderwerpen.''