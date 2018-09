Vier ton euro voor aanpassingen MFC Aperloo in 't Harde

Voor de aanpassingen wil het college van B en W college van Elburg 405.788 euro beschikbaar stellen. Wethouder Arjan Klein stelt in een persbericht dat er eindelijk een streep is gezet onder een roerig verleden en dat er nu weer 'schwung' zit in de exploitatie van MFC Aperloo.

ROMI

Het gemeentelijke geldbedrag is onder meer nodig om de komst van kinderopvang ROMI naar Aperloo mogelijk te maken. ROMI zorgt voor extra inkomsten voor het gemeenschapsgebouw, maar vergt ook aanpassingen in het gebouw. Zo moest er een grotere glazen (ook brancard toegankelijke) lift komen voor het transport van bijvoorbeeld grote muziekinstrumenten naar de eerste verdieping. Ook was er een flexibele wand in de Elly Vels zaal nodig, de grote zaal op de eerste verdieping.

De aanpassingen zijn noodzakelijk omdat ROMI de permanente gebruiker wordt van de begane grond. Aan de voorkant van het gebouw, grenzend aan de kinderopvang, komt nog een buitenspeelplaats voor de kinderen. ROMI herbergt een christelijke peuterspeelzaal voor 2- tot 4-jarigen, een kinderdagverblijfgroep van 0-4 jaar en een buitenschoolse (voor- en naschoolse) opvang.

Klimaat

In het B en W-voorstel is ook een plan voor de verbetering van het binnenklimaat opgenomen. Het aanpassen en extra koelen van het vaak zeer warme gebouw kost extra stroom. Om daarin - en in de overige stroombehoefte - te voorzien worden op het dak vijftig zonnepanelen geplaatst. Tot tevredenheid van beheerder Henri Prins. ,,Alles ziet er goed uit. De klimaatbeheersing moet nog worden aangepast, maar als dat is gebeurd, zijn we - voor zover ik het kan overzien - allemaal blij voor de komende jaren.''

Een beheersorganisatie met daarin de Vereniging Gemeenschapscentrum Elburg (VGE, de exploitaant van Kulturhus 't Huiken), de Vereniging Gemeenschapscentra ’t Harde (VGH, de exploitant van MFC Aperloo) en de gemeente Elburg (exploitant van Kulturhus ’t Harde) gaat in gezamenlijkheid de exploitatie van deze drie voorzieningen voor zijn rekening nemen.

