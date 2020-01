Vijf overlastganzen teruggeplaatst in Elburg, groep is nu compleet

Harderwijk­se Juffie in ’t groen geeft tips voor verantwoor­de tuin: niet te netjes, meer groen en water de grond in

7:11 Schoffelen, blad harken, snoeien en tegels leggen. We zijn er maar druk mee om onze tuin netjes te houden. Onbedoeld een doodzonde voor de natuur. Een wildere klimaatvriendelijke tuin is eigenlijk het beste. En dat hoeft niet eens zo moeilijk te zijn, legt de Harderwijkse ecoloog Marjan Deurloo (52) - alias ‘Juffie in ’t groen’ - uit.