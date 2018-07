Vissen in Elburg dood door de warmte: 'Waterschap kan ons niet laten stikken'

Door het warme weer verdampt water in vijvers en dat zorgt voor dode vissen in Elburg. Op sommige plekken ligt er nog maar tien centimeter water en dat heeft al tientallen grote en kleine vissen het leven gekost. Hengelsportvereniging de Poepenkolk is begonnen met het overzetten van de nog levende vissen en roept het waterschap op in actie te komen.

De vrijwilligers van de vereniging hebben donderdagavond en vrijdagochtend de eerste controlerondjes gemaakt. ,,Ik hoorde dat in bepaalde vijvers het zuurstofgehalte te laag werd en de vissen dood zouden gaan", zegt bestuurslid Martien Wolf. ,,We hebben een rondje gemaakt en zagen dat er in twee vijvers zo weinig water lag dat er vissen doodgingen of aan het stikken waren." Het gaat volgens Wolf om vijver de Palaver en die daarnaast. ,,Daar stond op sommige plekken nog maar tien centimeter water, de grootste oorzaak is de verdamping door het warme weer." Met schepnetten werden de nog levende vissen opgevangen en overgezet naar vijvers met genoeg water.

Laten stikken

Bij de eerste acties werden volgens Wolf een tiental grote vissen dood aangetroffen en nog eens vijftig tot honderd kleine vissen. Hij verwacht dat dat er de komende dagen nog veel meer worden. Wolf stoort zich aan de houding van het waterschap in deze zaak. ,,Zij zijn alleen bezig met de zeldzame vissen in Epe, Elburg maakt hen niks uit. Zij moeten wat doen, want ons laten stikken is geen optie."

Waterschap Vallei en Veluwe bevestigt geen actie te zullen ondernemen in Elburg. ,,Wij redden alleen de beschermde vissen, de rest niet", zegt woordvoerder Bernoe Meier. ,,Wij roepen mensen wel op om te melden als zij dode vissen zien liggen. Dan zorgen wij dat die geruimd worden. Dat moeten mensen niet zelf gaan doen, dat kan onfris zijn en bacteriën opleveren."

Brandweer