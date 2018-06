Voedselbank Elburg-Oldebroek groeit tegen de stroom in

Allemaal in één keer geslaagd in Elburg

14 juni De dertig examenklassers van het Van Kinsbergen College in Elburg hebben feest. Geen van hen hoeft nog aan een herexamen te denken. Ze zijn allemaal in het eerste tijdvak geslaagd. Reden voor taart natuurlijk. ,,Dit hebben we nog niet eerder meegemaakt'', straalt schooldirecteur Heidy van den Berg.