Voedselbank Elburg-Oldebroek in het nauw door coronacrisis, terwijl de vraag ineens toeneemt

Elburgse jongeren voor rede vatbaar: van fles naar bekertjes, van groep naar drietal

25 maart Dik tevreden is straathoekwerker Caroline Turner over ‘haar’ jongeren in Elburg. Telde ze er een week geleden nog zo’n honderd op straat, gisteren was dat teruggelopen tot een stuk of vijftien. ,,Maar de tijd van waarschuwen is nu voorbij.”