Voetbalclubs boos op gemeente na 'drankboete'

De voetbalverenigingen ESC en DSV’61 zijn in conflict met de gemeente Elburg. Ze hebben allebei een boete gekregen van 1360 euro wegens het overtreden van de regels rondom het alcoholgebruik bij minderjarigen: ,,We worden ten onrechte beschuldigd.”

Verbijsterd zijn ze over de manier waarop het is gegaan. De voetbalverenigingen ESC uit Elburg en DSV’61 uit Doornspijk zijn in conflict geraakt met de gemeente Elburg. De twee clubs hebben een flinke boete kregen van de gemeente Elburg, omdat ze zich niet zouden hebben gehouden aan het alcoholbeleid bij minderjarigen. Maar daar zijn de verenigingen het niet mee eens.

Volgens Gert van Norel, de voorzitter van de Elburger SportClub, is vooral de totstandkoming van de boete opmerkelijk. Hij spreekt mede namens zijn collega’s Frans van Amerongen van DSV én John Reurink van sv ’t Harde, dat ‘slechts’ gewaarschuwd is. ,,Een buitengewone opsporingsambtenaar (BOA, red.) komt met iemand van rond de 20 jaar in onze, op dat moment stampvolle, kantine. Hij bestelt twee alcoholische drankjes, geeft er één aan de jongvolwassene en rekent af. Op dat moment wordt onze barmedewerker verteld dat hij in overtreding is omdat er niet gevraagd is naar de identiteit van de jongvolwassene. Volgens de barmedewerkers was het duidelijk dat het om een meerderjarig persoon ging en is er daarom niet naar de identiteit gevraagd”, aldus Van Norel.

Boeteprocedure

Het gevolg is dat ESC in eerste instantie een waarschuwing krijgt, maar na een tweede overtreding (in oktober) een boete van liefst 1360 euro moet betalen. Hetzelfde geldt voor DSV’61. Na die tweede controle volgt er overleg met het Elburgse college. Daarnaast is er een boeteprocedure gestart, waarin de bezwaren van de voetbalclubs duidelijk zijn gemaakt. In januari ontvangen ESC en DSV een brief waarin staat dat de boete opgelegd is, omdat er geen argumenten zijn ingebracht die iets aan de situatie veranderen.

,,Ik ben echt verbijsterd”, zegt Van Norel nu. ,,We staan volledig achter het alcoholconvenant, om de verkoop van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar te verbieden. We leven dat ook na. Maar we worden nu ten onrechte beschuldigd, want de jongen was gewoon meerderjarig. De vraag is of de jongvolwassene wel of niet onmiskenbaar de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. En dat is erg subjectief. Die controle deugt dus niet. Die 1360 euro is voor ons heel veel geld.”

Noodzaak

De gemeente Elburg meldt in een reactie dat ze het vervelend vindt dat er boetes zijn uitgedeeld, maar spreekt wel van noodzaak. Daarnaast bevestigt een woordvoerder dat de betreffende jongvolwassene meerderjarig (19) was: ,,Pas wanneer er geen enkele twijfel is dat iemand de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt kan worden afgezien van het vragen naar een identiteitsbewijs, voor de leeftijdscontrole. Naar de mening van de gemeente kon men aan de betreffende persoon niet duidelijk zien dat het om iemand ging die de leeftijd van 18 had bereikt”, aldus woordvoerder Jean-Paul Lamers.

De voetbalclubs hebben via een brief de gemeenteraad op de hoogte gesteld van de kwestie. Ze hopen dat de politieke partijen opkomen voor de verenigingen en de zaak gaan bespreken. ,,We hebben een schorsingsverzoek voor de boete ingediend. Eigenlijk is er nu een impasse, maar we willen die boete in ieder geval van tafel hebben”, aldus ESC-voorzitter Gert van Norel.

Opnieuw fout

De clubs stellen vooral de methode van controleren ter discussie. ,,Want dit is echt geen goede manier”, aldus Van Norel. Een alternatief wat hem betreft is een controle door een onbekende BOA, die op een zaterdagmiddag gaat kijken hoe in de kantine het alcoholbeleid wordt uitgevoerd. ,,Want nu heb je ook het idee dat het zo weer kan gebeuren. Het kan zomaar opnieuw fout gaan.” De gemeente Elburg wil graag in gesprek met de clubs. ,,Om te bezien hoe de situatie kan worden verbeterd, opdat bij een volgende controle eventuele boetes uit kunnen blijven”, zegt woordvoerder Jean-Paul Lamers.