Voetbalclubs ESC en DSV'61 begraven de strijdbijl

In een uiterste lijmpoging heeft de gemeente Elburg, die eerder al de hand in eigen boezem stak, nu toch water bij de wijn gedaan. ESC en DSV'61 krijgen een gemeentelijke subsidie van 1360 euro. Het geld moeten ze gebruiken voor de preventie van alcoholgebruik onder jongeren, zoals het plaatsen van borden en stickers. ,,Ook kunnen we het barpersoneel een extra training geven", zegt Van Norel.

Maar wat misschien nog wel belangrijker is voor de clubs; het convenant wordt aangepast. ,,Het grootste probleem was de manier van handhaven", aldus Van Norel. ,,Voortaan gaat de gemeente eerst kijken wat er aan de hand is als ze iets constateren. Dan volgt er overleg met de clubs in plaats van dat ze met boetes gaan strooien."