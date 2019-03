Voltallig bestuur van voetbalclub ESC uit Elburg stapt op

Waar blijft het geld van de benefiet­con­cer­ten van JAG Events in ’t Harde?

8 maart Vandaag en morgen is in ’t Harde het Hokseberg Spektakel. De opbrengst van het tweedaagse benefietconcert, met een dozijn Nederlandse artiesten, gaat naar Stichting Opkikker. Maar de organiserende stichting, JAG Events, is omgeven met vraagtekens. Zo is er veel onduidelijkheid over de opbrengsten van voorgaande benefietconcerten.