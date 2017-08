Vonk (PvdA) stapt uit raad Elburg

Vonk was sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 het enige PvdA-raadslid en fractievoorzitter in Elburg. De partij kreeg dat jaar 587 stemmen in de gemeente, het minste van de gekozen partijen in Elburg. De zetel van Vonk wordt ingenomen door Wim Bijl, die als burgerraadslid op de achtergrond al actief was in de gemeentepolitiek. In de vorige raadsperiode was Bijl al raadslid, maar bij de verkiezingen van 2014 wilde hij geen lijsttrekker zijn.