Voor het eerst Holocaustherdenking in Elburg: jaarlijks terugkerende traditie?

Het idee voor een lokale Holocaustherdenking in Elburg ontstond bij Bep de Waard-Ruijs, vrijwilliger en voormalig bestuurslid van Museum Sjoel Elburg. ,,Eigenlijk heel spontaan’’, vertelt ze in bescheidenheid. ,,Ik kijk altijd de nationale Holocaustherdenking in Amsterdam en vernam dat er ook in Gouda en Den Haag herdenkingen zijn. Toen dacht ik: dat moeten we in Elburg ook doen.’’