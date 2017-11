Vrijspraak voor dodelijk ongeval Elburg

Volgens de rechtbank valt niet te bewijzen dat er een botsing of aanrijding plaats had tussen de auto van mevrouw en de fietser. Na het ongeval verklaarde ze nog tegen agenten dat ze een klap hoorde, waarna ze de man achter haar auto op straat zag liggen. Maar daarna kwam de twijfel. Pas op de zitting uitte ze die. Volgens haar advocaat had de man ook uitgegleden kunnen zijn over een putdeksel.

Nauwelijks schade

Het ongeval had plaats op de ochtend van 16 februari. Van belang is volgens de rechtbank ook dat haar auto en de fiets van het slachtoffer nauwelijks schade hadden. En opvallend is dat omstanders de fiets al hadden verwijderd en dat de vrouw haar wagen in een parkeerhaven had gezet. Dit alles voordat de politie ter plaatse was. Dat maakt het lastig te reconstrueren wat er precies gebeurd is.