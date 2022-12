Vrouwen van lichte zeden in Elburg? Eens per jaar 'hoort dat er gewoon bij’

Lezers over de dood Deze mensen vertellen openhartig over het grote verlies dat hen trof: ‘Ze laat een diep gat achter’

De dood hoort bij het leven, zoals hagelslag bij het ontbijt hoort. En dus wordt Allerzielen of de Dag van de Doden op 2 november in veel (katholieke) landen uitgebreid gevierd. In ons eigen landje is dat anders en houden we de ‘Man met de Zeis’ het liefst op afstand. Vier dappere de Stentor-lezers denken daar anders over en leggen openhartig hun verdriet en hun ziel bloot. ,,Hoezo ‘een plekje geven’? Ik wil hem juist zo veel mogelijk herinneren.’’

2 november