VVD Elburg hekelt koopzondag-uitspraken SGP-voorman: ‘geloof moet juist bindmiddel zijn’

Geen discussie

De VVD vindt het jammer dat in de gemeente Elburg nog altijd geen discussie mogelijk is over de koopzondag. ,,Waarom kunnen we geen voorbeeld nemen aan Ede? Net als Elburg omvat ook die gemeente meerdere christelijke kernen. Het verschil is dat mensen elkaar daar in hun waarde laten. In het centrum van Ede mogen de winkels bijvoorbeeld gewoon open op zondag, terwijl in de kleinere kernen de boel juist dicht blijft. En dat werkt. Het is een oplossing waar iedereen mee kan leven.’’