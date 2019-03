VVD Elburg wil referendum over de koopzondag

Mooi dat heldere water in het Veluwemeer, maar funest voor de beroepsvis­se­rij

De Randmeren worden steeds schoner. Het water is tegenwoordig zo helder, dat je op veel plekken in het Wolderwijd en Veluwemeer zelfs de bodem kunt zien. Twintig jaar geleden was dat ondenkbaar. Goed nieuws voor de waterrecreatie, maar een doodsteek voor de beroepsvisserij op de Noordwest-Veluwe.