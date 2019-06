VVD Elburg zegt ‘sorry’ tegen Dronten: partij baalt dat eigen gemeente geen goede buur is

Onderzoek naar integri­teit van raadslid en oud-wethouder Jan Polinder van SGP Elburg

24 juni Burgemeester Jan Nathan Rozendaal van Elburg laat een integriteitsonderzoek uitvoeren naar het reilen en zeilen van SGP-raadslid en voormalig wethouder Jan Polinder. Aanleiding vormt zijn rol in een plan om arbeidsmigranten te huisvesten in een pand in ’t Harde. Polinder werkt voor het adviesbureau dat namens pandeigenaar Harry Frens met de gemeente Elburg in gesprek is. Volgens Polinder is er niks aan de hand: ,,Alles wordt door elkaar gehaald’’, zegt hij.