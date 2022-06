VVD wil duidelijkheid over koopzondag voor Elburgse ondernemers

Fractievoorzitter Els Baauw van de VVD weet hoe gevoelig de zondagsopenstelling ligt in het gelovige Elburg. ,,Ik herinner me heel wat verhitte en emotionele debatten over openstelling in Elburg. Soms vloeiden er letterlijk tranen.’’ Daarom legde ze namens haar partij het initiatievoorstel neer om tussen 1 juni en 1 september, én in de decembermaand, tussen één uur en vijf uur ’s middags winkels te openen voor het publiek.