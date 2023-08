Waar haalt bibliotheek in ’t Harde ineens al die lezers vandaan? ‘Het is dromen met je ogen open’

Dit is de mooiste truck van Nederland en Arno (45) is apetrots: ‘Met vrienden helemaal zelf opgebouwd’

Een schitterend avontuur met een glanzend einde. Doornspijker chauffeur Arno Visch (45) heeft de mooiste truck van Nederland. En daar is hard voor gewerkt. Zijn Scania R650 werd door hem en zijn vrienden eigenhandig opgebouwd. ‘Een geweldige prestatie om supertrots op te zijn’, aldus de jury. En óf Arno trots is: ‘Ik had dit absoluut niet verwacht.’