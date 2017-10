Was de Elburgse verantwoordelijk voor de dood van een fietser?

,,Er zit geen krasje op de auto. Als ik hem geraakt heb, dan zou er toch iets te zien moeten zijn?'' vroeg de 58-jarige Alma van R. uit Elburg zich vrijdagmiddag af in de rechtbank in Zutphen. Ze rijdt in de ochtend van 16 februari met haar auto de kruising van Nunspeterweg en Gregorylaan op, achterin zit haar 4-jarige kleindochter.

Fiets op straat

Plots hoort ze buiten de wagen een klap en ziet in haar achteruitkijkspiegel een man met fiets op straat liggen. Ze stopt de wagen en er wordt hulp ingeschakeld. Hulpdiensten komen ter plaatse en even later ook de vrouw van het slachtoffer. De man zei niets, maar herkende zijn vrouw. ,,Hij was in paniek en wilde omhoog komen'', zei ze in haar slachtofferverklaring. Hij raakte in coma en overleed twee weken later in het ziekenhuis.