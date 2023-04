Weinig lol voor plezierjacht op Veluwemeer: KNRM sleept bootje naar Elburg na rookontwikkeling

Handteke­nin­gen tegen statushou­ders Haerder­huys in Doornspijk: ‘Heel zwak van de gemeente Elburg’

Of er nou statushouders worden opgevangen of niet, de omgeving van het Haerderhuys in Doornspijk is niet te spreken over de handelswijze van de gemeente Elburg. Doornspijker Hans Heshusius (63) wacht een eventuele informatiebijeenkomst niet af en haalde afgelopen weekend bijna vijftig handtekeningen op.