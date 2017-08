Wellicht geldautomaat in Elburger Hema

Mogelijkheden

De plaatselijke Hema zocht vervolgens contact met de SNS Bank om zo'n automaat in de winkel op te nemen, laat de woordvoerder van de Volksbank, waar SNS onderdeel van is, weten. De bank heeft daar wel oren naar. ,,We hebben gekeken of dat mogelijk is en dat blijkt zo te zijn", zegt Sijmen Veenstra. ,,De mensen kunnen dus contant geld blijven opnemen in Elburg."