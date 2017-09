Werk aan Elburgerbrug uitgesteld

Het onderhoud aan de Elburgerbrug is uitgesteld tot volgend jaar. De provincie zou 22 september aan de slag gaan met de oeververbinding tussen Elburg en Flevoland, maar na overleg met boeren is besloten dat niet te doen.

Boeren zouden te veel last hebben van het onderhoud dat precies valt in de tijd dat mais geoogst wordt. Veel loonwerkers maken deze tijd van het jaar gebruik van de brug die, als het werk door zou gaan, er minstens twee weken uit zou liggen. Daarover trekken ze aan de bel.

Het onderhoud was gepland van 22 september tot en met 7 oktober. Dinsdag 5 september zou er in een informatieavond zijn over de klus. Deze bijeenkomst gaat nu niet door.

De provincie wil nu volgend jaar aan de slag met de brug. In 2015 was het beweegbare deel daarvan vervangen bij groot onderhoud. Daarbij is een knik ontstaan in de overgang van brugval naar wegdek. Die knik moet eruit. Vooruitlopend daarop was de snelheid op de brug al verlaagd van 80 naar 50 kilometer per uur.