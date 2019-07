Wethouder Sneevliet maakt excuses in kwestie brigadegebouw ’t Harde

Wethouder Lyda Sneevliet heeft maandagavond excuses gemaakt voor het handelen van het gemeentebestuur in de kwestie rondom de huisvesting van arbeidsmigranten in het brigadegebouw in ’t Harde. Volgens haar is niet de juiste procedure gevolgd.

Volgens Sneevliet is het gebruikelijk dat de gemeente eerst beleid vaststelt en aan de hand daarvan plannen uitvoert. ,,Dat is in deze kwestie niet gebeurd en daarvoor zijn inderdaad excuses op zijn plaats’’, antwoordde ze op vragen van Rick van Velthuijsen. Samen met drie andere partijen diende hij namens de VVD een nieuwe motie in, die een streep moet zetten door alle huisvestingsplannen tot het moment dat de gemeenteraad daarvoor beleid heeft vastgesteld.

Volledig scherm Wethouder Lyda Sneevliet. © Archief Henri van der Beek Rondom de plannen voor het brigadegebouw is de laatste tijd grote onrust ontstaan. Vastgoedondernemer Harry Frens kocht het gebouw aan de Graaf Reinoldweg in ’t Harde vorig jaar met het doel er 46 arbeidsmigranten te huisvesten. De gemeenteraad besloot in mei dat het college van burgemeester en wethouders alle plannen omtrent het huisvesten van dergelijke doelgroepen ‘on hold’ moest zetten. Wat dat precies betekende, bleek onduidelijk. Frens had daags voor de raadsvergadering namelijk een vergunningaanvraag ingediend en het college was van mening dat die aanvraag ‘gewoon’ beoordeeld zou moeten worden. Dat zou er mogelijk toe kunnen leiden dat de eigenaar toestemming zou krijgen om de arbeidsmigranten er te huisvesten.

Motie

VVD, Pvda, Elburg Beleid en Algemeen Belang dienden daarom maandag andermaal een motie in, met als doel om de plannen van Frens te dwarsbomen. ,,Het is inmiddels buitengewoon lastig om vertrouwen te hebben in de mensen die de gemeente besturen’’, voegde Van Velthuijsen daar in zijn betoog aan toe. ,,Ik verwacht op z’n minst excuses. Ik ben er klaar mee.’’

Sneevliet maakte daarop dus inderdaad excuses. Ook gaf ze aan uitvoering te willen geven aan de motie van begin mei, door de vergunningaanvraag van Frens af te wijzen. Ook wordt zijn plan om mensen met onbegrepen gedrag te huisvesten op een bungalowpark in ’t Harde in de ijskast geplaatst. Die toezegging was voor de partijen voldoende om de motie in te trekken.

Risico