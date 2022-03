Wietplantage opgerold achter bedrijf in Elburg

Automobi­lis­ten komen met de schrik vrij na harde botsing in Elburg

De weg is afgesloten, twee auto’s liggen volledig in de kreukels, maar de bestuurders hielden wonderbaarlijk niets aan de klap over. Zo loopt een harde kopstaartbotsing op de Flevoweg (N309) in Elburg met een sisser af.

9 februari